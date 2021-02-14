Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля

14.02.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 3 094 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По информации главы Минздрава, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 917 человек. От болезни скончались 45 человек, выздоровели 2 002 человека. Проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15 576, методом ИФА - 3 635).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 82 случая;

Винницкая область - 125 случаев;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 220 случаев;

Закарпатская область - 207 случаев;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 483 случая;

Киевская область - 184 случая;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 164 случая;

Николаевская область - 121 случай;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 34 случая;

Ровенская область - 33 случая;

Сумская область - 87 случаев;

Тернопольская область - 126 случаев;

Харьковская область - 93 случая;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 80 случаев;

Черновицкая область - 272 случая;

Черниговская область - 71 случай.