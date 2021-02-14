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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля
В Украине за сутки зафиксировано 3 094 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По информации главы Минздрава, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 917 человек. От болезни скончались 45 человек, выздоровели 2 002 человека. Проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15 576, методом ИФА - 3 635).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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