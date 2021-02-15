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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля
В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля.
При этом выздоровели за сутки 2 478 украинцев (всего - 1116779), а скончались 62 человека (всего - 24392).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 211
Винницкая область - 142
Волынская область - 45
Днепропетровская область - 106
Донецкая область - 28
Житомирская область - 150
Закарпатская область - 113
Запорожская область - 46
Ивано-Франковская область - 457
Киевская область - 171
Кировоградская область - 3
Луганская область - 9
Львовская область - 123
Николаевская область - 77
Одесская область - 75
Полтавская область - 21
Ровенская область - 15
Сумская область - 47
Тернопольская область - 79
Харьковская область - 59
Херсонская область - 31
Хмельницкая область - 10
Черкасская область - 66
Черновицкая область - 225
Черниговская область - 23.
Теги: статистика, область, COVID-19
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