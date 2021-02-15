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Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину
15.02.2021 14:00
Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты по логистике. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки", - сказал он.
Теги: вакцина, задержка, поставки, COVID-19, COVAX
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