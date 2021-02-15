- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля11:00
- В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина09:00
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля11:00
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля10:00
В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"
В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении "экс-заместителю министра информации" террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, подозреваемый был "заместителем министра" в 2014-2016 годах и публично призывал жителей Донецкой области к поддержке позиции главарей "ДНР".
Он также активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию оккупированных территорий Донбасса с Россией и "агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах".
Через некоторое время "чиновник" вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве мужчина начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
Оперативники СБУ установили место проживания "чиновника "ДНР" в Киеве. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Теги: СБУ, чиновник, задержание, ДНР
- СБУ задержала «чиновницу ЛНР», которая приехала оформлять украинскую пенсию (ВИДЕО)
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Глазами очевидца: в Интернете появилось видео задержания Губарева (ВИДЕО)
- Подробности ликвидации луганской группы диверсантов (ФОТО + ВИДЕО)
- СБУ задержала «боевого якута» воевавшего за «ДНР» (ВИДЕО)
- В Донецком управлении Гоструда чиновница собирала дань с подчиненных за выдачу премий (ВИДЕО)
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом08:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
- СБУ задержала двух агентов ФСБ
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля