В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"

15.02.2021 15:00

В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении "экс-заместителю министра информации" террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подозреваемый был "заместителем министра" в 2014-2016 годах и публично призывал жителей Донецкой области к поддержке позиции главарей "ДНР".

Он также активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию оккупированных территорий Донбасса с Россией и "агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах".

Через некоторое время "чиновник" вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве мужчина начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБУ установили место проживания "чиновника "ДНР" в Киеве. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.