- Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля12:00
- Рада приравняла электронные водительские права к бумажным09:00
- Минздрав Украины начал регистрацию вакцины Pfizer08:00
- СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию17:00
- На Одесчине СБУ задержала шпиона "ЛНР"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля10:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля
В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля.
При этом выздоровели уже 1128895 человек (накануне - 5 927), а скончались 24689 украинцев (накануне - 147).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 366
Винницкая область - 351
Волынская область - 117
Днепропетровская область - 137
Донецкая область - 98
Житомирская область - 118
Закарпатская область - 275
Запорожская область - 149
Ивано-Франковская область - 646
Киевская область - 185
Кировоградская область - 52
Луганская область - 51
Львовская область - 183
Николаевская область - 47
Одесская область - 186
Полтавская область - 77
Ровенская область - 139
Сумская область - 67
Тернопольская область - 122
Харьковская область - 243
Херсонская область - 15
Хмельницкая область - 198
Черкасская область - 44
Черновицкая область - 386
Черниговская область - 34.
Теги: статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- В Донбасссе выросло производство животноводческой продукции
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- Увеличился экспорт товаров из Донецкой области
- Самые прибыльные профессии региона
- 20 лет Независимости. Енакиево: родители стремятся отправить детей подальше
- «Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса13:00
- КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка11:00
- В ОРЛО частично пропала связь Vodafone10:00
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема16:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля12:00
- В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп11:00
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров17:00
- Матч Динамо - Брюгге из-за мороза перенесли на три часа16:00
- Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование15:00
- Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации14:00
- «Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля12:00
- КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка11:00
- В ОРЛО частично пропала связь Vodafone10:00
- Рада приравняла электронные водительские права к бумажным09:00
- Минздрав Украины начал регистрацию вакцины Pfizer08:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе
- В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"