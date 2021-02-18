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ГПУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ

18.02.2021 17:00
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ГПУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ

ГПУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины), передает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске, во время их выхода из окружения под предоставленные «гарантии» руководства РФ, а также обеспечивал вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Главным следственным управлением СБУ.



Теги: Россия, Донбасс, прокуратура, СБУ, заместитель, министр обороны
 
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