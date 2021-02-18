ГПУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ

18.02.2021 17:00

ГПУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины), передает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске, во время их выхода из окружения под предоставленные «гарантии» руководства РФ, а также обеспечивал вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Главным следственным управлением СБУ.