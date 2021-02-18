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Кабмин опубликовал правила нового адаптивного карантина

18.02.2021 15:00
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Кабмин опубликовал правила нового адаптивного карантина

Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина, который начинается 24 февраля, и о продлении общего карантина до конца апреля из-за пандемии.
Так, в Украине в целом и в отдельных регионах будут устанавливаться несколько уровней опасности распространения коронавирусной инфекции – знакомые уже украинцам уровни "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный".
При этом со среды, 24 февраля, в Украине установлен "желтый" уровень эпидемической опасности с соответствующими ему ограничениями.
Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.



Теги: карантин, Кабмин, зона, постановление
 
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