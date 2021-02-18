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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

18.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля.
При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 225), а скончались 24852 человек (накануне - 163).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 513
Винницкая область - 514
Волынская область - 163
Днепропетровская область - 205
Донецкая область - 171
Житомирская область - 438
Закарпатская область - 500
Запорожская область - 88
Ивано-Франковская область - 799
Киевская область - 231
Кировоградская область - 31
Луганская область - 34
Львовская область - 300
Николаевская область - 119
Одесская область - 201
Полтавская область - 156
Ровенская область -167
Сумская область - 194
Тернопольская область - 215
Харьковская область - 289
Херсонская область - 44
Хмельницкая область - 202
Черкасская область - 140
Черновицкая область - 436
Черниговская область - 87.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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