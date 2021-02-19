На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО

19.02.2021 15:00

На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничниками для проверки был остановлен "Nissan", следовавший с оккупированного полуострова. Оказалось, что водитель и четверо его пассажиров, все граждане Украины, попали на территорию Крыма из России, а туда, в свою очередь, с временно оккупированной части Донецкой области, сообщает ГПСУ.

Пограничники сообщили водителю автомобиля, что в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Нарушитель передан полиции.