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На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО
19.02.2021 15:00
На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничниками для проверки был остановлен "Nissan", следовавший с оккупированного полуострова. Оказалось, что водитель и четверо его пассажиров, все граждане Украины, попали на территорию Крыма из России, а туда, в свою очередь, с временно оккупированной части Донецкой области, сообщает ГПСУ.
Пограничники сообщили водителю автомобиля, что в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Нарушитель передан полиции.
Теги: Крым, задержание, Госпогранслужба, перевозки, ОРДО
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