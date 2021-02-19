Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля

19.02.2021 12:00

В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля.

При этом выздоровели уже 1139977 украинцев (накануне - 5 857), а скончались 24972 человек (накануне - 120).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 544

Винницкая область - 581

Волынская область - 180

Днепропетровская область - 397

Донецкая область - 132

Житомирская область - 260

Закарпатская область - 397

Запорожская область - 182

Ивано-Франковская область - 753

Киевская область - 365

Кировоградская область - 63

Луганская область - 43

Львовская область - 422

Николаевская область - 182

Одесская область - 238

Полтавская область - 133

Ровенская область - 134

Сумская область - 104

Тернопольская область - 217

Харьковская область - 182

Херсонская область - 34

Хмельницкая область - 197

Черкасская область - 155

Черновицкая область - 458

Черниговская область - 178.