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Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной

19.02.2021 09:00
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Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной

Глава МОЗ Максим Степанов отправился в Индию на переговоры о дополнительных поставках COVID-вакцины в Украину, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата. Об этом министр сообщил в ночь с четверга на пятницу, 19 февраля, на своей странице в Facebook.
"Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", - написал Степанов.
Глава Минздрава уточнил, что основная задача поездки - достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах непосредственно с производителем.



Теги: Индия, вакцина, переговоры, поставки, COVID-19
 
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