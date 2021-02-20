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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

20.02.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.
6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработники.
За минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, скончалось 73 пациента, выздоровели 4 539 человек. Всего в стране зафиксировано уже 1,299 млн случаев.
В пятницу было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).
За все время пандемии в Украине
заболело - 1 299 967 человек;
выздоровели - 1 144 516 человек;
летальных случаев - 25 045;
проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев — 415 случаев;
Винницкая область — 554 случая;
Волынская область — 166 случаев;
Днепропетровская область — 290 случаев;
Донецкая область — 168 случаев;
Житомирская область — 369 случаев;
Закарпатская область — 414 случаев;
Запорожская область — 132 случая;
Ивано-Франковская область — 738 случаев;
Киевская область — 325 случаев;
Кировоградская область — 42 случая;
Луганская область — 45 случаев;
Львовская область — 420 случаев;
Николаевская область — 163 случая;
Одесская область — 144 случая;
Полтавская область — 138 случаев;
Ровенская область — 142 случая;
Сумская область — 143 случая;
Тернопольская область — 203 случая;
Харьковская область — 280 случаев;
Херсонская область — 35 случаев;
Хмельницкая область — 210 случаев;
Черкасская область — 127 случаев;
Черновицкая область — 522 случая;
Черниговская область — 110 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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