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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"

20.02.2021 09:00
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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает УП.
Санкции введены по отношению на 3 года к 8 физлицам и 19 юрлицам. Президент подпишет соответствующий указ.
Санкции применены к 3 гражданам Украины и 5 гражданам Российской Федерации:

  • Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
  • Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
  • Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
  • Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;
  • Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.
Санкции наложены и на компании, которые владеют 5 самолетами, осуществлявшими прямые полеты из Киева в Москву, И на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты. Все эти компании иностранные – часть из них зарегистрирована в Молдове, часть в Португалии, сказал секретарь СНБО.
На вопрос о судьбе телеканала "1+1", частью которого владеет Марченко, секретарь СНБО сказал, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.
Данилов пояснил: санкции применены, поскольку Служба безопасности ведет уголовное производство по ст. 258 ч. 5 о финансировании терроризма.



Теги: СНБО, санкции, Медведчук
 
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