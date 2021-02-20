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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"
Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает УП.
Санкции введены по отношению на 3 года к 8 физлицам и 19 юрлицам. Президент подпишет соответствующий указ.
Санкции применены к 3 гражданам Украины и 5 гражданам Российской Федерации:
- Вацьковський Константин Борисович, гражданин России;
- Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
- Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.
Также под санкции попали компании, зарегистрированные на территории РФ, в Молдове и других странах.
Санкции наложены и на компании, которые владеют 5 самолетами, осуществлявшими прямые полеты из Киева в Москву, И на самолеты, и на их владельцев, и на компании, которые обслуживали эти самолеты. Все эти компании иностранные – часть из них зарегистрирована в Молдове, часть в Португалии, сказал секретарь СНБО.
На вопрос о судьбе телеканала "1+1", частью которого владеет Марченко, секретарь СНБО сказал, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.
Данилов пояснил: санкции применены, поскольку Служба безопасности ведет уголовное производство по ст. 258 ч. 5 о финансировании терроризма.
Теги: СНБО, санкции, Медведчук
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