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Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"

21.02.2021 09:00
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Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"

Среди 19 компаний, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, оказалась сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер", сообщает ESPRESO.TV.
По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).
Однако по сути "Спортмастер" является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.
Решение СНБО предусматривает:

  1. Полный запрет торговых операций.
  2. Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.
  3. Предотвращение выведения капиталов за границу.
  4. Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Период действия санкций – три года.



Теги: спорт, магазин, сеть, СНБО, санкции, Медведчук
 
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