Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"

21.02.2021 09:00

Среди 19 компаний, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, оказалась сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер", сообщает ESPRESO.TV.

По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).

Однако по сути "Спортмастер" является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.

Решение СНБО предусматривает:

Полный запрет торговых операций. Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины. Предотвращение выведения капиталов за границу. Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Период действия санкций – три года.



