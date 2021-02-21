Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля

21.02.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 4489 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1304456 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 21 февраля.

Пр этом выздоровели 1146073 украинца (накануне - 1 557), а скончались 25103 человека (накануне - 58).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 200

Винницкая область - 482

Волынская область - 96

Днепропетровская область - 223

Донецкая область - 92

Житомирская область - 365

Закарпатская область - 281

Запорожская область - 34

Ивано-Франковская область - 618

Киевская область - 243

Кировоградская область - 15

Луганская область - 20

Львовская область - 243

Николаевская область - 147

Одесская область - 133

Полтавская область - 49

Ровенская область - 91

Сумская область - 134

Тернопольская область - 162

Харьковская область - 197

Херсонская область - 42

Хмельницкая область - 171

Черкасская область - 54

Черновицкая область - 320

Черниговская область - 77.