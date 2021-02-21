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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля
В Украине за сутки зафиксировали 4489 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1304456 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 21 февраля.
Пр этом выздоровели 1146073 украинца (накануне - 1 557), а скончались 25103 человека (накануне - 58).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 200
Винницкая область - 482
Волынская область - 96
Днепропетровская область - 223
Донецкая область - 92
Житомирская область - 365
Закарпатская область - 281
Запорожская область - 34
Ивано-Франковская область - 618
Киевская область - 243
Кировоградская область - 15
Луганская область - 20
Львовская область - 243
Николаевская область - 147
Одесская область - 133
Полтавская область - 49
Ровенская область - 91
Сумская область - 134
Тернопольская область - 162
Харьковская область - 197
Херсонская область - 42
Хмельницкая область - 171
Черкасская область - 54
Черновицкая область - 320
Черниговская область - 77.
Теги: статистика, область, COVID-19
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