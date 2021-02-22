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На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ивано-Франковщины.
Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.
5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Иванивцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвиздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилив, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Теги: Прикарпатье, КПП, COVID-19
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