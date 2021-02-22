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СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб
22.02.2021 09:00
21 февраля 2021 года в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале.
В одном из спальных районов Харькова, во время получения полного комплекта технической документации с грифом «секретно», был задержан агент Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, пишет журналист.
По словам Цаплиенко, житель Харькова периодически выезжал на территорию Российской Федерации, где и был завербован российской военной разведкой. Полученные материалы, задержанный планировал передать разведке РФ. Документы, по словам журналиста, имеют отношение к разработкам нового типа комплексной брони в сфере танкостроения.
Теги: Россия, Харьков, СБУ, агент, задержание
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