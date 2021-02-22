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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев - 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 1443 человека;
летальных исходов - 53;
выздоровели - 1353 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 307 662 лица;
выздоровели - 1 147 426 человек;
летальных исходов - 25 156;
проведения ПЦР-тестов - 6 714 484.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 169 случаев;
Винницкая область - 328 случаев;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 285 случаев;
Закарпатская область - 233 случая;
Запорожская область - 50 случаев;
Ивано-Франковская область - 515 случаев;
Киевская область - 166 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 279 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 124 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 36 случаев;
Сумская область - 60 случаев;
Тернопольская область - 129 случаев;
Харьковская область - 50 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 38 случаев;
Черновицкая область - 259 случаев;
Черниговская область - 27 случаев.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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