Вакцина AstraZeneca находится на пути в Украину

22.02.2021 11:00

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина.

"Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.

По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.