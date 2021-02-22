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Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт

22.02.2021 13:00
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Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт

В этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках форума  «Украина 30. Инфраструктура», передает сайт novosti.dn.ua.
«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку [для строительства]. И в этом году, в любом случае, мы начнем проектирование нового, серьезного аэропорта для тих двух областей», — сказал президент.
Зеленский также напомнил, что возобновить работу аэропорта в Мариуполе не позволяет близость города к линии соприкосновения. «Военные говорят, что это небезопасно», — подчеркнул он.



Теги: Донбасс, аэропорт, Зеленский
 
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