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"Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда

23.02.2021 17:00
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"Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда

Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Корреспондент.net.
По его словам, повышение будет поэтапное – каждый месяц на два процента.
При этом, считает Криклий, украинцы продолжат пользоваться железнодорожным транспортом, поскольку наработан механизм уменьшения стоимости билетов.
"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает Укрзализныця", - объяснил Криклий, добавив, что пассажиры смогут получить скидку до 40%.



Теги: стоимость, билет, поезд, Укрзализниця, повышение
 
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