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Нафтогаз назвал цену газа на март
24.02.2021 14:00
Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 24 февраля.
"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана Месячный составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у клиентов, имеющих тарифный план Годовой стоимость газа осталась 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.
Теги: цена, Нафтогаз, газ, население, март
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