Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля

24.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19, выздоровели 3 645 человек. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3049 человек, что более, чем в два раза превышает вчерашний показатель. Скончалось за сутки 152 человека и выздоровели 3645.

Общее число заболевших в Украине составляет 1,317 млн.

За сутки было проведено 79 538 тестирований (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 317 694 лица;

выздоровели - 1 155 422 лица;

летальных исходов - 25 461;

проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), городе Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.