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Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина

25.02.2021 08:00
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Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина

Кабмин согласовал дополнительные ограничения для пассажирских перевозок на территории областей, где будут вводить красную зону карантина. Такое решение правительство приняло во время заседания 24 февраля, сообщили в Мининфраструктуре.
Дополнительно к ограничениям красной зоны, предлагается вводить запрет на:

  • регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном. Исключением станут транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми авто, если число пассажиров вместе с водителем более пяти человек. В их число не входят дети до 14 лет.

Во время заседания правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что последний пункт касается ограничений маршрутных такси.
Указано, что будут разрешены перевозки служебными и арендованными авто в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. Их можно будет осуществлять исключительно по маршрутам движения, о которых органам Нацполиции сообщат не менее чем за два дня.
Также будут разрешены перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении. Решение по ним будут принимать в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздрава. Разрешено будет осуществлять такие перевозки в пригородном сообщении. Решение по ним будут приниматься облгосадминистрациями.
Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания заявил о том, что такие ограничения начнут действовать в красной зоне через семь дней.



Теги: транспорт, карантин, ограничение, COVID-19
 
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