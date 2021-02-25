Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина

25.02.2021 08:00

Кабмин согласовал дополнительные ограничения для пассажирских перевозок на территории областей, где будут вводить красную зону карантина. Такое решение правительство приняло во время заседания 24 февраля, сообщили в Мининфраструктуре.

Дополнительно к ограничениям красной зоны, предлагается вводить запрет на:

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном. Исключением станут транзитные перевозки;

перевозки легковыми авто, если число пассажиров вместе с водителем более пяти человек. В их число не входят дети до 14 лет.

Во время заседания правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что последний пункт касается ограничений маршрутных такси.

Указано, что будут разрешены перевозки служебными и арендованными авто в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. Их можно будет осуществлять исключительно по маршрутам движения, о которых органам Нацполиции сообщат не менее чем за два дня.

Также будут разрешены перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении. Решение по ним будут принимать в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздрава. Разрешено будет осуществлять такие перевозки в пригородном сообщении. Решение по ним будут приниматься облгосадминистрациями.

Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания заявил о том, что такие ограничения начнут действовать в красной зоне через семь дней.