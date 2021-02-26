Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине

26.02.2021 11:00

За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.

Всего же с начала массовой вакцинации первые прививки получили уже 1338 украинцев. Больше всего людей вакцинировались в Черкасской области – 180.

По состоянию на 25 февраля пришли новости о первых неблагоприятные эффектах после иммунизации у 7 человек. Ляшко отметил, что не следует паниковать, так как все побочные эффекты не являются серьезными и каждый случай анализируется. Кроме того, эти последствия предусмотрены производителем.

"Все несерьезные. Одно сообщение в Черниговской области, шесть в Черкасской. Каждый случай анализируется", – отметил Виктор Ляшко.