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Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"
26.02.2021 17:00
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, первый существенно сократился, второй — значительно расширился. Обновленный перечень стран опубликован на сайте Минздрава Украины.
Так, по сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на 10 стран — до 61. Теперь "зелеными" стали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия и Российская Федерация.
При этом в первой десятке "красных" остаются: Чехия, Черногория, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Эстония, Монако, Бахрейн, Сент-Люсия, Израиль, Андора.
В свою очередь, "зеленый" список включает в себя 133 страны.
Теги: карантин, страна, зона, COVID-19
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