Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля

26.02.2021 10:00

В Украине 8003 новых случаев заражения COVID-19, что почти на полторы сотни меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2762 человек;

летальных случаев - 146;

выздоровели - 4244 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 333 844 лица;

выздоровели - 1 163 555 человек;

летальных исходов - 25 742;

проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), городе Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 748 случаев;

Винницкая область - 738 случаев;

Волынская область - 219 случаев;

Днепропетровская область - 421 случай;

Донецкая область - 136 случаев;

Житомирская область - 455 случаев;

Закарпатская область - 515 случаев;

Запорожская область - 120 случаев;

Ивано-Франковская область - 857 случаев;

Киевская область - 548 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 31 случай;

Львовская область - 474 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 133 случая;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 305 случаев;

Харьковская область - 331 случай;

Херсонская область - 32 случая;

Хмельницкая область - 262 случая;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 638 случаев;

Черниговская область - 130 случаев.