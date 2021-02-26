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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля
В Украине 8003 новых случаев заражения COVID-19, что почти на полторы сотни меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2762 человек;
летальных случаев - 146;
выздоровели - 4244 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 333 844 лица;
выздоровели - 1 163 555 человек;
летальных исходов - 25 742;
проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), городе Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 748 случаев;
Винницкая область - 738 случаев;
Волынская область - 219 случаев;
Днепропетровская область - 421 случай;
Донецкая область - 136 случаев;
Житомирская область - 455 случаев;
Закарпатская область - 515 случаев;
Запорожская область - 120 случаев;
Ивано-Франковская область - 857 случаев;
Киевская область - 548 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 31 случай;
Львовская область - 474 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 111 случаев;
Ровенская область - 133 случая;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 305 случаев;
Харьковская область - 331 случай;
Херсонская область - 32 случая;
Хмельницкая область - 262 случая;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 638 случаев;
Черниговская область - 130 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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