Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма

26.02.2021 13:00

Президент Владимир Зеленский сделал заявление в День сопротивления оккупации Крыма, который отмечают 26 февраля, сообщает Korrespondent.net.

"Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым - это Украина!", - написал Зеленский в Twitter.

В видеообращении Зеленский сообщил, что подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Сегодня мною подписан указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский он.

Он указал, что верит в то, что настанет день, когда он сможет отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины.