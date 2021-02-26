Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма

26.02.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский сделал заявление в День сопротивления оккупации Крыма, который отмечают 26 февраля, сообщает Korrespondent.net.
"Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым - это Украина!", - написал Зеленский в Twitter.
В видеообращении Зеленский сообщил, что подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.
"Сегодня мною подписан указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский он.
Он указал, что верит в то, что настанет день, когда он сможет отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины.



Теги: Крым, видео, годовщина, оккупация, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх