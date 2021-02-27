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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля
В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немногим больше вчерашнего показателя. Рост наблюдается пятый день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 27 февраля.
В частности, заболели 519 детей и 292 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151, выздоровели – 4 766 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины
Винницкая область - 694
Волынская область - 182
Днепропетровская область - 323
Донецкая область - 167
Житомирская область - 506
Закарпатская область - 621
Запорожская область - 166
Ивано-Франковская область – 892
Киев - 580
Киевская область - 447
Кировоградская область - 63
Луганская область - 33
Львовская область - 696
Николаевская область - 219
Одесская область - 263
Полтавская область - 151
Ровенская область - 142
Сумская область - 120
Тернопольская область - 247
Харьковская область - 402
Херсонская область - 43
Хмельницкая область - 272
Черкасская область - 116
Черновицкая область - 670
Черниговская область - 157.
Теги: статистика, область, COVID-19
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