- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину09:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма13:00
- Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля10:00
- Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов15:00
- В Украине резко выросла заболеваемость COVID11:00
- Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии09:00
- Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина08:00
СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.
Среди них:
Денис Березовский, 1974 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший командующий ВМС ВСУ;
Станислав Шапортов, 1967 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Нянчев, 1970 г.р., в прошлом генерал-майор юстиции;
Юрий Котовский, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор;
Александр Якименко, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;
Владимир Тоцкий, 1954 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Ханжа, 1959 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Елисеев, 1961 г.р., в прошлом вице-адмирал;
Дмитрий Шакуро, 1973 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший начштаба – первый замкомандующего ВМС ВСУ;
Виталий Захарченко, 1963 г.р., в прошлом генерал внутренней службы, бывший министр МВД.
Как сообщил Данилов, эти десять человек лишены всех государственных наград и званий. Против них применен максимальный пул санкций, которые позволяет украинское законодательство.
Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.
Теги: СНБО, силовики, санкции, предатель
- Силовикам Украины дадут больше денег
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Антироссийские санкции: Кабмин призвал СНБО к действию
- Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов «выборов Л-ДНР»
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину09:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
- Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН