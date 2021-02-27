СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину

27.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.

Среди них:

Денис Березовский, 1974 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший командующий ВМС ВСУ;

Станислав Шапортов, 1967 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Нянчев, 1970 г.р., в прошлом генерал-майор юстиции;

Юрий Котовский, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор;

Александр Якименко, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;

Владимир Тоцкий, 1954 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Ханжа, 1959 г.р., в прошлом генерал-майор;

Сергей Елисеев, 1961 г.р., в прошлом вице-адмирал;

Дмитрий Шакуро, 1973 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший начштаба – первый замкомандующего ВМС ВСУ;

Виталий Захарченко, 1963 г.р., в прошлом генерал внутренней службы, бывший министр МВД.

Как сообщил Данилов, эти десять человек лишены всех государственных наград и званий. Против них применен максимальный пул санкций, которые позволяет украинское законодательство.

Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.