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СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину

27.02.2021 09:00
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СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.
Среди них:
Денис Березовский, 1974 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший командующий ВМС ВСУ;
Станислав Шапортов, 1967 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Нянчев, 1970 г.р., в прошлом генерал-майор юстиции;
Юрий Котовский, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор;
Александр Якименко, 1964 г.р., в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;
Владимир Тоцкий, 1954 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Ханжа, 1959 г.р., в прошлом генерал-майор;
Сергей Елисеев, 1961 г.р., в прошлом вице-адмирал;
Дмитрий Шакуро, 1973 г.р., в прошлом контр-адмирал, бывший начштаба – первый замкомандующего ВМС ВСУ;
Виталий Захарченко, 1963 г.р., в прошлом генерал внутренней службы, бывший министр МВД.
Как сообщил Данилов, эти десять человек лишены всех государственных наград и званий. Против них применен максимальный пул санкций, которые позволяет украинское законодательство.
Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.



Теги: СНБО, силовики, санкции, предатель
 
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