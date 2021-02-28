Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля

28.02.2021 10:00

5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализовано - 3218 человек;

летальних случаев - 89;

выздоровело - 1702 человека;

осуществлено тестирований - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 347 849 человек;

выздоровели - 1 170 023 человек;

летальних случаев - 25 982;

проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.

Количество новых случаев в регионах:

Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случая;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случая;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковская область – 734 случая;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 58 случаев;

Ровненская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случаев;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.