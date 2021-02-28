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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля
5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализовано - 3218 человек;
- летальних случаев - 89;
- выздоровело - 1702 человека;
- осуществлено тестирований - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 347 849 человек;
- выздоровели - 1 170 023 человек;
- летальних случаев - 25 982;
- проведено ПЦР-тестов - 6 906 179.
Количество новых случаев в регионах:
Киев – 208 случаев;
Винницкая область – 558 случаев;
Волынская область – 94 случая;
Днепропетровская область – 344 случая;
Донецкая область – 164 случая;
Житомирская область – 528 случаев;
Закарпатская область – 423 случая;
Запорожская область – 98 случаев;
Ивано-Франковская область – 734 случая;
Киевская область – 351 случай;
Кировоградская область – 30 случаев;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 399 случаев;
Николаевская область – 149 случаев;
Одесская область – 144 случая;
Полтавская область – 58 случаев;
Ровненская область – 120 случаев;
Сумская область – 125 случаев;
Тернопольская область – 218 случаев;
Харьковская область – 276 случаев;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 237 случаев;
Черкасская область – 51 случай;
Черновицкая область – 411 случаев;
Черниговская область – 60 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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