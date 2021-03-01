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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта

01.03.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта

По состоянию на утро понедельника, 1 марта, выявлены 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 779 человек;
летальных случаев - 68;
выздоровел - 1 701 человек;
осуществлено тестирований - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15 394, методом ИФА - 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 051).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1 352 134 человека;
выздоровели - 1 171 724 человека;
летальных случаев - 26 050;
проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.
Суточная статистика по регионам:
Киев – 208 случаев;
Винницкая область – 558 случаев;
Волынская область – 94 случая;
Днепропетровская область – 344 случая;
Донецкая область – 164 случая;
Житомирская область – 528 случаев;
Закарпатская область – 423 случая;
Запорожская область – 98 случаев;
Ивано-Франковская область – 734 случая;
Киевская область – 351 случай;
Кировоградская область – 30 случаев;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 399 случаев;
Николаевская область – 149 случаев;
Одесская область – 144 случая;
Полтавская область – 58 случаев;
Ровненская область – 120 случаев;
Сумская область – 125 случаев;
Тернопольская область – 218 случаев;
Харьковская область – 276 случаев;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 237 случаев;
Черкасская область – 51 случай;
Черновицкая область – 411 случаев;
Черниговская область – 60 случаев.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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