В Украине стартовала "Доступная ипотека 7%"

01.03.2021 15:00

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", информирует РБК-Украина.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30".

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.