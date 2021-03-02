Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта

02.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook во вторник, 2 марта.

В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 5 194 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 357 470 человека, 26 212 человек – умерли, выздоровели – 1 176 918 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 453

Волынская область - 140

Днепропетровская область - 206

Донецкая область - 107

Житомирская область - 94

Закарпатская область - 438

Запорожская область - 163

Ивано-Франковская область – 649

Киев - 463

Киевская область - 231

Кировоградская область - 26

Луганская область - 32

Львовская область - 349

Николаевская область - 153

Одесская область - 319

Полтавская область - 131

Ровенская область - 108

Сумская область - 37

Тернопольская область - 146

Харьковская область - 319

Херсонская область - 18

Хмельницкая область - 105

Черкасская область - 93

Черновицкая область - 504

Черниговская область - 52.