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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта

03.03.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта

В Украине за минувшие сутки выявили 7 235 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается третий день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в среду, 3 марта.
В частности, заболели 429 детей и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 486 человек; летальных случаев – 185; выздоровело – 5 118 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 364 705 человек, 26 397 человек – умерли, выздоровели – 1 182 036 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 577
Волынская область - 211
Днепропетровская область - 238
Донецкая область - 232
Житомирская область - 296
Закарпатская область - 479
Запорожская область - 219
Ивано-Франковская область - 640
Киевская область – 427
Киев - 655
Кировоградская область - 85
Луганская область - 47
Львовская область - 403
Николаевская область - 197
Одесская область - 309
Полтавская область - 148
Ровенская область - 217
Сумская область - 132
Тернопольская область - 343
Харьковская область - 394
Херсонская область - 40
Хмельницкая область - 295
Черкасская область - 130
Черновицкая область - 495
Черниговская область - 59.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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