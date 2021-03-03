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ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку

03.03.2021 08:00
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ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку

По результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принята многозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Alligator. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает НВ.
Главная задача новой винтовки, все детали которой изготовлены украинскими оружейниками — это уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной.
Основные тактико-технические данные:

  • Калибр 14,5х114
  • Начальная скорость пули — 980 м/с
  • Эффективная дальность выстрела — до 2000 м
  • Максимальная дальность полета пули — до 7000 м
  • На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту

Alligator является классическим образцом «болтового» стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором. Снаряжается съемным коробовым магазином, который обеспечивает повышенную скорострельность, рассчитанным на пять патронов 14,5х114 мм.
При общей длинне оружия 2000 мм длина ствола винтовки составляет 1200 мм. Ствол имеет 8 нарезов с шагом 419 мм.
Общая масса Alligator без магазина с патронами составляет 22,5 кг.



Теги: снайпер, вооружение, ВСУ
 
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