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В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации

04.03.2021 16:00
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В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации

За минувшую неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев. На сегодня зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах – то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета ВР по вопросу здоровья нации Михаил Радуцкий.
По его словам, за минувшие сутки прививки получили 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (только 30 человек), больше всего – в Днепропетровской (350).
"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», - отметил Радуцкий.



Теги: вакцинация, побочная реакция, COVID-19
 
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