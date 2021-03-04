В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

04.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 056 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в четверг, 4 марта.

В частности, заболели 611 детей и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 271человек; летальных случаев – 194; выздоровело – 4 937 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 374 762 человека, 26 591 человек – умер, выздоровели – 1 186 873 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 827

Волынская область - 652

Днепропетровская область - 384

Донецкая область - 280

Житомирская область - 888

Закарпатская область - 679

Запорожская область - 180

Ивано-Франковская область – 776

Киев - 868

Киевская область - 423

Кировоградская область - 93

Луганская область - 53

Львовская область - 590

Николаевская область - 197

Одесская область - 483

Полтавская область - 253

Ровенская область - 202

Сумская область - 297

Тернопольская область - 457

Харьковская область - 442

Херсонская область - 36

Хмельницкая область - 357

Черкасская область - 241

Черновицкая область - 626

Черниговская область - 167.