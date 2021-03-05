Главная / Новости / Украина / Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
- Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)09:00
- В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации16:00
- В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-1910:00
- Минздрав обновил эпидзонирование Украины15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта12:00
- ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта10:00
- Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)16:00
Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)
05.03.2021 09:00
Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net.
Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:
певица Руслана Лыжичко;
телеведущий Александр Педан;
двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
врач Елена Михно;
врач Виталий Соколов;
врач Екатерина Геля;
врач Богдан Мельник;
эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
телеведущая Наталья Мосейчук.
Публичную акцию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.
Теги: вакцинация, знаменитости, прямой эфир
Читайте также:
- Власти Макеевки попросили жителей города сохранять единство
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- "МГБ ЛНР" разгоняет информацию, что к "перевороту" причастны "дрёмовцы", - ИС
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- В Судане госпереворот: военные задерживают чиновников, аэропорт перекрыт
- Педиатр: "Прививка - это операция на иммунной системе!"
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)09:00
- Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ08:00
- Группа НеАнгелы объявила о распаде17:00
- В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации16:00
- В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-1915:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь