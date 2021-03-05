Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)

05.03.2021 09:00

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net.

Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:

певица Руслана Лыжичко;

телеведущий Александр Педан;

двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;

президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;

врач Елена Михно;

врач Виталий Соколов;

врач Екатерина Геля;

врач Богдан Мельник;

эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;

телеведущая Наталья Мосейчук.

Публичную акцию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.