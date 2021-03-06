Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта

06.03.2021 13:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что за сутки госпитализировали 3309 человек, подтвердили 156 летальных случаев, выздоровели 3351 пациент.

Всего за вчера было проведено 81 333 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 38 972, методом ИФА - 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 734.

Отмечается, что среди заболевших 563 ребенка и 299 медработников.

Так, больше всего заражений подтвердили в Житомирской (749) Винницкой (714) областях и Киеве (682).

С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 394 тысячи 61 человек, выздоровели - 1 млн 194 тысячи 373, летальных исходов - 26 919. Активными больными остаются 199 688 пациентов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 682 случая;

Винницкая область - 714 случаев;

Волынская область - 195 случаев;

Днепропетровская область - 488 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 749 случаев;

Закарпатская область - 665 случаев;

Запорожская область - 188 случаев;

Ивано-Франковская область - 676 случаев;

Киевская область - 595 случаев;

Кировоградская область - 47 случаев;

Луганская область - 35 случаев;

Львовская область - 531 случай;

Николаевская область - 337 случаев;

Одесская область - 375 случаев;

Полтавская область - 112 случаев;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 357 случаев;

Харьковская область - 522 случая;

Херсонская область - 62 случая;

Хмельницкая область - 376 случаев;

Черкасская область - 143 случая;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 188 случаев.