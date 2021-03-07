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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта
За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 7 167 человек. В частности, вирус выявлен у 466 детей и 172 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Он добавил, что за последние 24 часа было госпитализировано 3 956 пациентов. От болезни скончалось 103 человека, недуг победили 2 147 человек.
За сутки было протестировано 46 304 человек (в том числе методом ПЦР – 24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509).
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
С начала пандемии в Украине заболело 1 401 228 человек; выздоровели 1 196 520 человек. Зафиксировано 27 022 летальных исходов. Было проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 432 случая;
Винницкая область - 587 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 362 случая;
Донецкая область - 217 случаев;
Житомирская область - 747 случаев;
Закарпатская область - 503 случая;
Запорожская область - 82 случая;
Ивано-Франковская область - 543 случая;
Киевская область - 366 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 18 случаев;
Львовская область - 601 случай;
Николаевская область - 184 случая;
Одесская область - 356 случаев;
Полтавская область - 120 случаев;
Ровенская область - 89 случаев;
Сумская область - 127 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 362 случая;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 361 случай;
Черкасская область - 94 случая;
Черновицкая область - 441 случай;
Черниговская область - 109 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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