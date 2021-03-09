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Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-19

09.03.2021 08:00
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Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-19

За предыдущие сутки в Европе зафиксировано свыше 93 тысяч новых случаев коронавируса, большинство - в Италии, Польше и Украине. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer, сообщает Корреспондент.net.
Так, по состоянию на ночь из понедельника на вторник, 9 марта, у 93 152 европейских жителей подтвержден коронавирус. При этом 13 902 новых случая выявлены в Италии, 6170 - в Польше и 5572 - в Украине.
В то же время среди стран мира Украина занимает 11-е место по приросту COVID-19.
В целом в Европе зафиксировано свыше 35 миллионов инфицированных коронавирусом, из них 24,9 миллиона выздоровели и более 830 тысяч - умерли от осложнений болезни.
Тем временем в мире количество зараженных коронавирусом достигло показателя в 117,7 миллиона случаев. Уже вылечились 93,4 миллиона зараженных и 2,6 миллиона - скончались от инфекции.



Теги: Украина, Европа, рост, COVID-19
 
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