Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья

09.03.2021 11:00

Укрзализныця начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укрзализныця выполнит дополнительные специальные рейс из и на Закарпатье. Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье со столицей, Югом и Востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - написал Криклий.

Он также обнародовал перечень этих рейсов:

358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

"Пассажиры, у которых уже есть приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта", - написал Криклий.

Он добавил, что все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.