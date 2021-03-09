В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году

09.03.2021 13:00

1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.

По словам Марченко, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развити", - отметил глава Минфина.