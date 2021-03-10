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Минздрав зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac

10.03.2021 14:00
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Минздрав зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac

В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac BioTech. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает LIGA.
По словам Иващенко, решение о регистрации вакцины CoronaVac Минздрав принял вчера. Перед этим МОЗ изучил регистрационные удостоверения, материалы производителя, провел анализ пользы и рисков, а также данных клинических исследований, заверил чиновник.
Эффективность вакцины Sinovac согласно клиническим исследованиям составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых.



Теги: Китай, вакцина, регистрация, Минздрав, COVID-19
 
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