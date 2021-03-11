- Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации15:00
- "Новая почта" объявила о повышении тарифов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта10:00
- Минздрав зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта11:00
- Кабмин усилил ограничения для "красной" зоны карантина08:00
- Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма15:00
- В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году13:00
- Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья11:00
- Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-1908:00
Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта, сообщает УП.
"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу", - сказал он.
По словам Ермака, этот орган не будет политическим. Осуществлять контроль и следить за деятельностью центра будет президент.
Планируется, что центр позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.
Теги: Россия, центр, противостояние, агрессор, дезинформация, Ермак
- Словения признала Россию агрессором
- Павел Климкин не исключил того, что Украина может вступить в войну с Россией
- Харьковский горсовет не желает "сидеть на двух стульях" - с третьей попытки признали Россию агрессором
- Гибридная капитуляция: в России заявили, что Путин отползает с Донбасса
- В поздравлении с 70-летием ООН Порошенко назвал Россию агрессором
- Путин изобразил, что "дает шанс" Зеленскому решить вопрос по Донбассу. ВИДЕО
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода14:00
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий17:00
- Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения15:00
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена12:00
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"10:00
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"17:00
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"14:00
- Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации15:00
- В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода14:00
- "Новая почта" объявила о повышении тарифов13:00
- В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)12:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта10:00
- На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия09:00
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ08:00
- "Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий17:00
- Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы16:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО
- В "ЛНР" начался "весенний призыв"
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России
- Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"
- Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ
- В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"
- На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена
- Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма