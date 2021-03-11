Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта

11.03.2021 10:00

В Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, если вчера было зарегистрировано 6 377 больных, то за минувшие сутки новых COVID-случаев 9 084. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

"Также за минувшие 24 часа госпитализированы 4 250 человек; летальных случаев - 262; выздоровели 5 330 человек; осуществлено тестирований за сутки 106 464 (в том числе методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484)", - отметил глава Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

С начала пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 425 522 человек. С болезнью при этом справились 1 210 246 украинцев. От вируса скончалось 27 685 граждан. ПЦР-тестов было проведено 7 235 711.