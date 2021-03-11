Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта

11.03.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта

В Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, если вчера было зарегистрировано 6 377 больных, то за минувшие сутки новых COVID-случаев 9 084. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.
"Также за минувшие 24 часа госпитализированы 4 250 человек; летальных случаев - 262; выздоровели 5 330 человек; осуществлено тестирований за сутки 106 464 (в том числе методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484)", - отметил глава Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.
С начала пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 425 522 человек. С болезнью при этом справились 1 210 246 украинцев. От вируса скончалось 27 685 граждан. ПЦР-тестов было проведено 7 235 711.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх