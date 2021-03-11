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В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

11.03.2021 16:00
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В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, сообщает Корреспондент.net.
Указано, что корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу. Судно затонуло в результате непогоды – волны в месте крушения достигали четырех метров.
Экипаж корабля Volgo Balt 179 состоял из 13 граждан Украины – 12 мужчин и женщины.
Жертвами крушения сухогруза стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
Также был обнародован список из десяти спасенных моряков. Это:
Юрий Севера;
Игорь Хлизнуца;
Александр Чернов;
Сергей Гайдай;
Денис Морозов;
Виталий Соловьев;
Николай Ремишевский;
Сергей Дементьев;
Дмитрий Николаенко;
Ангелина Соколова.
Продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.



Теги: сухогруз, Черное море, крушение
 
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