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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 марта
В Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1438468. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 12 марта.
При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 630), а скончались - 27915 человек (накануне - 230).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 896
Винницкая область - 940
Волынская область - 272
Днепропетровская область - 665
Донецкая область - 499
Житомирская область - 1310
Закарпатская - 568
Запорожская область - 272
Ивано-Франковская область - 695
Киевская область - 697
Кировоградская область - 78
Луганская область - 111
Львовская область - 704
Николаевская область - 358
Одесская область - 757
Полтавская область - 304
Ровенская область - 269
Сумская область - 431
Тернопольская область - 566
Харьковская область - 688
Херсонская область - 87
Хмельницкая область - 491
Черкасская область - 338
Черновицкая область - 658
Черниговская область - 292.
Теги: статистика, область, COVID-19
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