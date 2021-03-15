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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 марта

15.03.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 марта

В Украине за сутки выявили 6792 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1467548. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 марта.
При этом выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 313
Винницкая область - 426
Волынская область - 129
Днепропетровская область - 439
Донецкая область - 85
Житомирская область - 778
Закарпатская - 333
Запорожская область - 61
Ивано-Франковская область - 330
Киевская область - 464
Кировоградская область - 10
Луганская - 19
Львовская область - 552
Николаевская область - 310
Одесская область - 407
Полтавская область - 165
Ровенская область - 111
Сумская область - 197
Тернопольская область - 274
Харьковская область - 373
Херсонская область - 53
Хмельницкая область - 329
Черкасская область - 144
Черновицкая область - 396
Черниговская область - 94.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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